W Europie mróz i gorąco, w Polsce "leniwa i uśpiona" aura

Aura w Europie jest obecnie wyraźnie podzielona pod względem temperatury. W sobotę na wyspach greckich i Cyprze termometry pokazywały nawet 27 stopni Celsjusza - sporo jak na obecną porę roku. Zupełnie inaczej jest w Skandynawii, gdzie z nocy na noc jest coraz mroźniej. Na północnych krańcach Szwecji i Finlandii temperatura w nocy spadła do -25 st. C. Oznacza to, że rozpiętość temperatury między dwoma krańcami kontynentu wynosi ponad 50 st. C.