Alerty IMGW - silny wiatr. Na północy kraju aura da się we znaki

czytaj dalej

Młody mężczyzna wyłowił z Zatoki Neapolitańskiej plastikową torebkę sprzed prawie czterech dekad. Była niemal kompletna i w dobrym stanie - wciąż wyraźnie widać było datę ważności i napisy. Eksperci komentują, że to kolejny dowód na to, jak tego rodzaju odpady przyczyniają się do zanieczyszczenia ekosystemu.