Znów zrobi się zimno. IMGW ostrzega

Wyż Xamara, który ciągnie się od Atlantyku aż po Europę Środkową, sprawia, że napływa do Polski zimne powietrze. Temperatura przy gruncie spadła minionej nocy miejscami do -5 stopni Celsjusza. - To bardzo zimna, jak na czerwiec, pogoda - powiedział "We wstajesz i weekend" na antenie TVN24 Tomasz Wasilewski, prezenter tvnmeteo.pl.