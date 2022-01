Alerty hydrologiczne IMGW. Ryzyko gwałtownych wzrostów poziomu wody

W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych oraz prognozowanymi opadami deszczu, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego i drugie go stopnia. Miejscami przekroczone są stany ostrzegawcze.

Alerty IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia obowiązują na terenie województwa warmińsko-mazurskiego , dotyczą zlewni Górnej i Dolnej Łyny. W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych w ciągu najbliższej doby na Łynie i jej dopływach przewiduje się wzrost stanu wody, na rzece Guber powyżej stanu ostrzegawczego. Alerty ważne będą do godziny 11 w środę.

Alarmy wydano też w województwie mazowieckim , dla zlewni: Wkry, Bzury, Świdra, Pilicy od Zb. Sulejów, Radomki, Iłżanki. W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych w ciągu najbliższej doby na dopływach Wisły i Narwi przewiduje się wzrost stanu wody, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych. Ostrzeżenia ważne będą do godz. 12 w środę.

Pomarańczowe alerty obowiązują również na terenie województwa świętokrzyskiego, dotyczą zlewni: Kamiennej wraz ze zb. Brody Iłżeckie, Nidy do Brzegów, Czarnej wraz ze zb. Chańcza, odcinka Nidy od Brzegów do ujścia Wisły. W związku z dalszym spływem wód opadowo-roztopowych i prognozowanymi opadami deszczu, w zlewni: Nidy, Czarnej (Staszowskiej) oraz na Kamiennej powyżej zbiornika Brody Iłżeckie prognozowane są dalsze lub ponowne wzrosty poziomu wody, w strefie wody wysokiej, przy obecnie utrzymujących się przekroczonych stanach ostrzegawczych. Alarmy ważne będą do godz. 9 w środę.