-9 stopni przy gruncie. Kolejne noce też będą mroźne

Miniona noc była w części kraju mroźna, temperatura przy gruncie spadła miejscami do -9 stopni Celsjusza. To jednak nie koniec przymrozków. Kolejne noce również przyniosą spadek temperatury poniżej zera.

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, poniedziałkowy poranek w zachodniej połowie kraju oraz na południu upływał pod znakiem pochmurnej aury. Miejscami padał słaby śnieg i deszcz ze śniegiem. - Zdecydowanie więcej rozpogodzeń występowało na wschodzie i północnym wschodzie - poinformował synoptyk. Dodał, że tam, gdzie były rozpogodzenia, temperatura była ujemna, wahała się od -4 do -2 stopni Celsjusza.

Mroźna noc

W nocy z niedzieli na poniedziałek ścisnął mróz. Jak podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, temperatura minimalna przy gruncie, na wysokości 5 centymetrów, spadła w Słubicach do -9 stopni Celsjusza, a w Zakopanem do -6 st. C.

Najniższą temperaturę minimalną minionej nocy odnotowano w Zakopanem. Termometry pokazały tam -6 st. C. Najwyższą wartość zarejestrowano natomiast w Świnoujściu, czyli 3,4 st. C.

Kolejne noce też będą mroźe

Nadchodzącej nocy spodziewany jest słabszy mróz. Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl, temperatura powietrza wyniesie od -3/-2 st. C na wschodzie do -2/0 st. C w centrum kraju. W centrum przymrozki będą miały charakter lokalny.

Noc z wtorku na środę ma przynieść sporo rozpogodzeń. Temperatura minimalna wyniesie od -5/-4 st. C na wschodzie do -3/-2 st. C w centrum. W nocy z środy na czwartek przymrozki mają wystąpić jedynie na północnym wschodzie Polski. Na termometrach może zobaczyć około -4/-2 st. C. Noc z czwartku na piątek i z piątku na sobotę przyniesie przymrozki jedynie lokalnie, na wschodzie Polski. Termometry mogą tam pokazać -2/-0 st. C. Później nastąpi ocieplenie.

Autorka/Autor:anw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl, IMGW