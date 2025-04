Zorza polarna w Polsce. "Będzie się działo tej nocy"

Za sprawą burzy geomagnetycznej, która dotarła do Ziemi, tej nocy pojawi się szansa na zobaczenie zorzy polarnej . Sprzyjają temu parametry.

"To jest gwarantowana zorza widoczna z obszaru praktycznie całej Polski!" - napisał popularyzator astronomii. Dodał, że jeśli takie warunki utrzymają się do zmierzchu, to zjawisko powinno pojawić się praktycznie od razu. Przekazał, że bez wątpienia będziemy w stanie dostrzec zorzę nawet z południowych części naszego kraju. "Dlatego już teraz spakujcie plecak, naładujcie akumulatory i ruszajcie za miasto, najlepiej na północ od miasta. Będzie się działo tej noc" - podkreślił.