Żółwie "tańczą", aby orientować się w polu magnetycznym Ziemi

Naukowcy z University of North Carolina zbadali zdolności żółwi karetta do orientowania się w terenie. Okazało się, że pomaga im przy tym pole magnetyczne Ziemi. To dzięki niemu potrafią pokonać tysiące kilometrów i wrócić w to samo miejsce. Kiedy badacze manipulowali polem magnetycznym stworzonym w sztucznym środowisku, żółwie wykonywały tak zwany "taniec".

Wiele zwierząt migrujących, takich jak ptaki wędrowne, ryby (rekin i łososie), żółwie morskie wykorzystuje pole magnetyczne Ziemi do nawigacji. Nazywa się to magnetorecepcją, czyli zdolnością do wykrywania pola magnetycznego i używania go do orientacji w przestrzeni. Do tej pory naukowcy wiedzieli, że zwierzęta używają pola magnetycznego jako kompasu, aby ustalić, gdzie się znajdują. Z badań opublikowanych w środę w czasopiśmie "Nature" wynika, że żółwie morskie są również w stanie stworzyć mapę magnetyczną, która zawiera ważne dla nich miejsca, takie jak miejsca gniazdowania lub żerowania.