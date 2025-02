Zaledwie 380 kilometrów. Tylko tyle dzieliło sondę Solar Orbiter od Wenus

Solar Orbiter to europejsko-amerykańska sonda wystrzelona w 2020 roku, która od tamtej pory zbliża się do Słońca, w międzyczasie korzystając z grawitacyjnych asyst Ziemi i Wenus. Teraz, jak podaje Europejska Agencja Kosmiczna, w czasie jednego z takich manewrów sonda zbliżyła się do Wenus na rekordowo mały dystans, przelatując zaledwie 379 kilometrów od powierzchni planety. Jak podała ESA, to naprawdę niewielki dystans, bo nawet nasza Międzynarodowa Stacja Kosmiczna okrąża Ziemię, na wysokości średnio 408 km.