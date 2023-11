Z kosmosu do muzeum. "Wszystko, co znacie, pochodzi z takiej właśnie skały"

"Od tego wszystko się zaczęło"

- W środku tego pojemnika ze stali nierdzewnej, który zapobiega przedostawaniu się atmosfery do próbki znajduje się cząstka naszej asteroidy. Tak naprawdę to od tego wszystko się zaczęło. To ten surowiec dał życie w oceanach. Wszystko, co znacie, pochodzi z takiej właśnie skały - mówił Tim McCoy z Muzeum, podczas odsłonięcia ekspozycji.