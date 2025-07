Wiadomo, kiedy Sławosz Uznański-Wiśniewski wróci do Polski

Sławosz Uznański-Wiśniewski obecnie przechodzi proces rehabilitacji w niemieckiej Kolonii. W mediach społecznościowych poinformował, że już za kilka dni wróci do kraju. Pobyt w Polsce nie będzie jednak zbyt długi.

"Do zobaczenia w Polsce w czwartek!" - napisał w poniedziałek w mediach społecznościowych Sławosz Uznański-Wiśniewski. Polski astronauta obecnie przechodzi w Kolonii rehabilitację po 20-dniowym pobycie w kosmosie w ramach misji IGNIS.

"Dziękujemy przyjaciołom i najbliższym, którzy przyjechali do Kolonii. I Wam za wiadomości i każde dobre słowo. Te ostatnie tygodnie to Wasza historia" - czytamy we wpisie Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego.