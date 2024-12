Ta misja zapisała się w dziejach. NASA odebrała sygnał

Do zbliżenia się do Słońca doszło 24 grudnia. Poruszająca się z prędkością 692 tysięcy kilometrów na godzinę sonda Parker miała wejść w zewnętrzną warstwę atmosfery gwiazdy i zbliżyć się do niej na odległość 6,1 milionów kilometrów. Zgodnie z planem naukowcy stracili bezpośredni kontakt z sondą podczas jej przelotu. W piątek nad ranem NASA odebrała sygnał radiowy od Parkera. W ten sposób amerykański bezzałogowy statek kosmiczny stał się pierwszym urządzeniem wykonanym przez człowieka, który znalazł się tak blisko centralnej gwiazdy Układu Słonecznego.