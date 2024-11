Największa rakieta świata znów wzbije się w przestrzeń kosmiczną

Starship od firmy SpaceX, największa rakieta na świecie, ponownie wyruszy w przestrzeń pozaziemską. Lot orbitalny zaplanowano na wtorek. To szósty test systemu, który został zaprojektowany do transportu dużych ładunków na orbitę, a w przyszłości może pomóc nam także w kolonizacji Księżyca czy Marsa.

We wtorek 19 listopada ma się odbyć szósty lot testowy rakiety Starship należącej do firmy SpaceX Elona Muska. Jak podało przedsiębiorstwo na swojej stronie internetowej, 30-minutowe okno startowe otworzy się o godzinie 16 czasu centralnego (w Polsce będzie wtedy godzina 23). Rakieta wystartuje z bazy Starbase w teksańskim Boca Chica.

Manewry i testy

Jak wyjaśnili przedstawiciele SpaceX, nadchodzący lot testowy ma skupić się na kilku ważnych fazach procesu startowego. Celem testu jest powrót części nośnej do miejsca startu i jej bezpieczne wylądowanie, restart silnika statku w przestrzeni kosmicznej oraz analiza osłony termicznej i manewrów podczas ponownego wejścia w atmosferę i lądowania w wodach Oceanu Indyjskiego. Inżynierowie mają nadzieję, że zgromadzone dane przybliżą ich do stworzenia systemu "wielokrotnego użytku".

Starship to dwustopniowa megarakieta mierząca ponad 121 metrów. Jej pierwszy stopień to booster Super Heavy, moduł nośny, a drugi stanowi sam statek kosmiczny. System ma wynosić największe ładunki na orbitę i znacząco zmniejszyć koszty takiego transportu.

Nieudane próby

Loty testowe Starship nie zawsze kończyły się sukcesem. Podczas pierwszej próby, w kwietniu 2023 r., statek kosmiczny wybuchł w powietrzu. Do eksplozji doszło po 4 minutach od startu, gdy nie udało mu się odłączyć od wynoszącej go rakiety Super Heavy. Druga nieudana próba odbyła się w listopadzie 2023 r. Górny człon rakiety odłączył się od pierwszego, ale wówczas ten eksplodował. W trzecim locie (marzec br.) Starship po raz pierwszy wykonał manewr wchodzenia w atmosferę z przestrzeni kosmicznej. Uległ wówczas zniszczeniu, ale w trakcie lotu inżynierowie zebrali wiele cennych danych.

Podczas czwartego lotu testowego 6 czerwca br. kilka minut po starcie booster oddzielił się, a następnie wpadł do Zatoki Meksykańskiej. Starship przetrwał wejście w atmosferę, a chociaż podczas lotu doszło do kilku usterek, nie wpłynęły one na próbę. Piąty test z 13 października również zakończył się sukcesem.