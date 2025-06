Otwiera się nowa era w polskiej eksploracji kosmosu

Z Centrum Lotów Kosmicznych Johna F. Kennedy'ego na Florydzie wystartowała rakieta, która zabierze misję Ax-4 na Międzynarodową Stację Kosmiczną. W skład załogi wchodzi Sławosz Uznański-Wiśniewski. Będzie pierwszym Polakiem w historii, który postawi stopę na ISS. Misja Ignis, realizowana przy współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną, to nie tylko prestiżowe wydarzenie, ale także technologiczny i edukacyjny przełom dla polskiego sektora kosmicznego.

Misja nosi nazwę Ignis, co po łacinie oznacza ogień, symbolizujący energię, pasję i ambicję, które mają napędzać rozwój polskiego sektora kosmicznego. Jest to efekt współpracy między polskim Ministerstwem Rozwoju i Technologii a Europejską Agencją Kosmiczną, do której Polska należy od 2012 roku. Projekt został dofinansowany na kwotę 65 milionów euro, a istotną rolę w jego realizacji odgrywa Polska Agencja Kosmiczna.