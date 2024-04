Kury mogły przywędrować do nas Jedwabnym Szlakiem

Przeszły Jedwabny Szlak

Jajko czy kura?

Identyfikacja znalezionych fragmentów skorupek jaj oraz ich liczebność w każdym miejscu doprowadziły badaczy do wniosku, że kury musiały składać jaja częściej niż ich dziki przodek, zamieszkujący tereny południowo-wschodniej Azji kur bankiwa (Gallus gallus). Według naukowców w udomowieniu kury kluczowe było to, że gatunek zaczął składać jaja nie tylko sezonowo, ale przez cały rok. To zdolność do składania dużej liczby jaj uczyniła z dzikiej kury kurę domową.