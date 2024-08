Oto pierwsze zdjęcie, jakie zrobił największy polski satelita. "To jest sukces"

- Emocje były bardzo duże, ja miałem przyjemność i zaszczyt uczestniczyć w starcie rakiety w siedzibie firmy Creotech Instruments S.A, która jest konstruktorem satelity. Razem z inżynierami oglądaliśmy start. Panował nastrój radości, ale zmąconej lekkim niepokojem, bo nigdy nie wiadomo do samego końca, czy ten obiekt zadziała - powiedział na antenie TVN24 doktor Tomasz Barciński, kierownik Laboratorium Mechatroniki i Robotyki Satelitarnej CBK PAN. - Na szczęście bardzo szybko się okazało, że satelita działa i do nas mówi - dodał.

Pierwsze zdjęcie wysłane przez satelitę

Satelita EagleEye wysłał też pierwsze zdjęcie. - Creotech umieścił na platformie X pierwsze zdjęcie. Widać na nim niewielką kamerkę, której zadaniem była inspekcja ścian satelity. Ona nie miała sfotografować Ziemi, chociaż Ziemia na to zdjęciu się załapała - mówił Barciński. Dodał, że jest to zdjęcie techniczne. - Głównym celem tego zdjęcia jest zobrazowanie satelity. Zdjęcie zostało wykonane bardzo szybko - tłumaczył Barciński.

Ekspert zauważył, że polski satelita, co się rzadko zdarza, uruchomił się od razu i komunikacja również nastąpiła od razu. - Spodziewano się, że na skomunikowanie się z satelitą trzeba będzie czekać nawet 48 godzin, a finalnie nastąpiło to po niespełna godzinie. To jest sukces - podkreślił Barciński.

Wystarczy 90 minut, aby satelita okrążył Ziemię

Jak przekazał Barciński, operatorzy satelity nawiązują z nim kontakt za pomocą fal radiowych . - Każdy satelita ma na pokładzie radiostację. To właśnie dzięki niej nawiązuje się z urządzeniem kontakt. Satelita orbituje, nie wisi w jednym punkcie. Wystarczy 90 minut na to, aby okrążył Ziemię - mówił Barciński.

- To pierwszy tak duży polski satelita, który wyposażony jest w teleskop służący do obserwacji Ziemi, do robienia zdjęć - mówił ekspert. - Głównie fotografuje tereny rolnicze, żeby wspomóc prace rolników, analizować to, co się dzieje na bieżąco - czy jest susza czy nie, stan roślinności - tłumaczył doktor. - Ten teleskop umieszczony na EagleEye jest tak projektowany, aby osiągnął rozdzielczość jednego metra na piksel. To jest całkiem fajna rozdzielczość, którą trudno uzyskać.