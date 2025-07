"Osłona nagrzeje się do dwóch tysięcy stopni, stracimy łączność na sześć minut"

Hubert Kijek mówił na antenie TVN24, że powrót załogi misji Axiom-4 na Ziemię będzie niebezpiecznym i skomplikowanym manewrem. - Osłona termiczna nagrzeje się nawet do dwóch tysięcy stopni Celsjusza i stracimy łączność z nimi na sześć minut. Nie będziemy wiedzieli, co się będzie działo - opowiadał.

Hubert Kijek mówił na antenie TVN24, że misja Axiom-4, w której wziął udział Sławosz Uznański-Wiśniewski, "to jest triumf nauki, polskiej nauki, która została doceniona". - Pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie latać w kosmos, wysyłać zaawansowaną aparaturę na Międzynarodową Stację Kosmiczną - mówił reporter TVN24 BiS

Wyjaśniał też przebieg ostatniej fazy misji załogi Axiom-4. Będzie to procedura oddokowania kapsuły Dragon, która ma rozpocząć się w poniedziałek o godzinie 13.05 czasu polskiego - o ile pozwolą na to warunki techniczne i pogodowe.

Choć oddokowanie zaplanowano na godzinę 13.05, to - jak mówił Kijek - "wszystko rozpocznie się w poniedziałek przed godziną 13.00". - Najpierw astronauci wejdą do kapsuły, założą skafandry, potem zamkną właz i przeprowadzą test szczelności. O 13 odłączą od stacji silniki Dragona, odepchną pojazd kosmiczny, on odleci od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, będzie orbitował około 20 godzin. Później wejdą w tę procedurę deorbitacji, spadku na Ziemię, lądowania u wybrzeży Kalifornii - objaśniał.

Jak mówił reporter TVN24 BiS, "trzeba będzie spaść" na Ziemię. Dopytywany, czy powrót jest operacją trudniejszą niż lot na Międzynarodową Stację Kosmiczną, wskazywał, że zdania są podzielone. - Niektórzy mówią, że to można porównać, że obie procedury są równie niebezpieczne, choć niektórzy mówią, że powrót jest najniebezpieczniejszy (…). Bo gdy kapsuła wchodzi w atmosferę, to nie ma już odwrotu i oni muszą wejść pod odpowiednim kątem. Bo jeżeli będzie za mały kąt, to odbiją się od atmosfery, a jeżeli za duży, to spłoną. Ale oczywiście historia pokazuje, że przez te 60 lat potrafimy sprowadzać ludzi z kosmosu - zaznaczył.

Podkreślił, że "to będzie najniebezpieczniejszy moment, ponieważ kapsuła będzie pędziła z prędkością 27 tysięcy kilometrów na godzinę".

- Osłona termiczna nagrzeje się nawet do dwóch tysięcy stopni Celsjusza i stracimy łączność z nimi na sześć minut. Nie będziemy wiedzieli, co się będzie działo. Będziemy czekać - powiedział.

Przyznał, że dla wielu osób tu na Ziemi będą to "chwile grozy". - Będziemy czekać na zdjęcia pokazujące, jak ta kapsuła zbliża się, jak otwierają się najpierw dwa spadochrony, które ustabilizują ten pojazd, potem kolejne cztery i ten pojazd wyhamuje do 24 kilometrów na godzinę, osiądzie u wybrzeży Kalifornii. Służby ratunkowe podpłyną, pomogą im wysiąść z kapsuły, później śmigłowcem polecą na ląd, stamtąd do Houston - mówił.

Jak tłumaczył Kijek, w Houston na Sławosza będzie czekał rządowy samolot z lekarzem i czwórką pilotów.- Także żona ma z nim lecieć do Kolonii, do Europejskiego Centrum Astronautów i tam ma spędzić tydzień na kwarantannie - mówił. - Tam będą czekać na niego przyjaciele, rodzina, ale też dziennikarze. Będzie to pierwsza okazja, żeby z nim porozmawiać zaraz po powrocie - dodał.

