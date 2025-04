Spójrzmy w niebo. "Pojawiło się tam coś, co może mocno zaskoczyć"

Warto dziś wieczorem wypatrywać na niebie niezwykłego zjawiska - fałszywego Pasa Oriona. Jak napisał Karol Wójcicki, autor profilu "Z głową w gwiazdach", "to jeden z tych przypadków, kiedy niebo zaskakuje geometrią i chwilową harmonią".

Warto w piątkowy wieczór, a także i kolejne spojrzeć w niebo. "Pojawiło się tam coś, co może Was mocno zaskoczyć. Można tam wypatrzeć fałszywy Pas Oriona!" - napisał Karol Wójcicki, autor profilu "Z głową w gwiazdach". "I choć prawdziwy znajduje się dużo niżej nad horyzontem, to ten chwilowy asteryzm wygląda, jakby był jego większym i jaśniejszym kuzynem" - dodał.