"Dziwny dźwięk" ze statku kosmicznego. NASA wyjaśnia, skąd się wziął

Po wycieku helu i problemach z silnikami statku kosmicznego Starliner należącego do Boeinga, astronauci Suni Williams i Butch Wilmore, którzy na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) mieli przebywać przez osiem dni w czerwcu, wrócą na Ziemię w lutym. Sama kapsuła ma rozpocząć powrót na planetę 6 września, a astronautów sprowadzi statek konkurencyjnej firmy SpaceX należącej do miliardera Elona Muska - poinformowała w sierpniu amerykańska agencja kosmiczna.

Dziwny dźwięk ze Starlinera

W sobotę Butch Wilmore skontaktował się z Centrum Kontroli Misji w Houston. - Mam pytanie o Starlinera. Z głośnika wydobywa się dziwny dźwięk. Nie wiem co go powoduje - słychać na zarejestrowanej rozmowie.

Następnie astronauta przyłożył urzędzenie, przez które rozmawiał do głośników, umożliwiając inżynierom lepsze usłyszenie odgłosów. Opisali oni go jako "pulsujący dźwięk, podobny do sygnału sonara".