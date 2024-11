Dziura ozonowa najmniejsza od lat. Naukowcy szacują, kiedy się "zagoi"

Badania wykazały negatywny wpływ freonów (CFC), substancji chemicznych stosowanych do produkcji lodówek, opakowań i aerozoli. Reagują one z ozonem atmosferycznym, doprowadzając do zmniejszenia jego stężenia. W połowie lat 80. warstwa ozonowa została tak bardzo zubożona, że ​​szeroki pas stratosfery Antarktydy był praktycznie pozbawiony ozonu do początku października każdego roku.