Dzikie zwierzęta potrafią przyzwyczajać się do śladów ludzkiej obecności

Stres związany ze schwytaniem w celach naukowych dotyka zarówno najmniejszych roślinożerców, jak i ogromne drapieżniki. Międzynarodowy zespół badawczy przeanalizował aktywność 42 gatunków po założeniu obroży GPS. Co ciekawe, ze stresem szczególnie dobrze radziły sobie zwierzaki, które na co dzień napotykały ślady ludzi..

Różne odpowiedzi na stres

Zespół badawczy przeanalizował dane dotyczące 1585 osobników należących do 42 gatunków, które zostały wyposażone w obroże GPS. Naukowcy obserwowali każde zwierzę przez 20 dni po wypuszczeniu, zwracając szczególną uwagę na ich aktywność i pokonywane przez nie odległości. Badacze zwrócili także uwagę, czy były one roślinożerne, wszystkożerne czy mięsożerne.

Ponadto zwierzęta wracały do "normalności" w różnym tempie. Gatunki wszystkożerne i mięsożerne podejmowały zwykłą aktywność i ruch w ciągu od pięciu do sześciu dni od schwytania. Choć roślinożercy szybciej wracali do normy pod względem pokonywanego dystansu (zajmowało im to od czterech do pięciu dni), ich aktywność stabilizowała się dopiero w okresie od sześciu do ośmiu dni od schwytania. Większe gatunki szybciej zapominały o stresie niż mniejsze zwierzaki.