Badacze zarejestrowali "muzykę" odległej gwiazdy

Wbrew pozorom gwiazdy nie są ciche - obiekty te posiadają własne częstotliwości, na których rezonują. Chociaż nie potrafimy ich usłyszeć własnymi uszami, możemy je zmierzyć za pomocą różnych metod badawczych i przyrządów. Oscylacje danej gwiazdy zdradzają wiele na jej temat, od wieku po masę i wymiary. Na łamach czasopisma "The Astrophysical Journal" ukazało się badanie "gwiezdnej muzyki", w jaką do tej pory nie mieliśmy okazji się wsłuchać.

Wiekowa, ale kompaktowa

Naukowcy przeprowadzili obserwacje HD 219134, pomarańczowego karła znajdującego się 21 lat świetlnych od Ziemi w gwiazdozbiorze Kasjopei. Gwiazda ta jest chłodniejsza od naszego Słońca, co utrudnia monitorowanie jej oscylacji - kosmiczne teleskopy najłatwiej rejestrują częstotliwości gorących obiektów. Z tego powodu zespół badawczy postanowił skorzystać z instrumentu naziemnego, spektrometru Keck Planet Finder z obserwatorium W. M. Kecka na Hawajach. Sprzęt zaprojektowany został, by szukać planet, ale jego specyfikacja doskonale pasowała do celu badania - precyzyjnej obserwacji zmian na powierzchni obiektu, umożliwiających śledzenie jego wibracji.