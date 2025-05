Zawiózł kolegę do rodzącej żony, jego oczom ukazał się widok jak z bajki

Pan Szymon z Władysławowa (województwo pomorskie) we wtorek wybrał się do Wejherowa. Pod tamtejszym szpitalem miał okazję podziwiać dwa białe daniele.

- Akurat byłem w tym miejscu przejazdem. Zawoziłem kolegę do szpitala, bo jego żona rodziła. Ja jestem z Władysławowa, a do Wejherowa mam troszeczkę kilometrów - opowiadał. - Daniele stały tak może z minutę, potem spokojnie sobie odeszły na drugą stronę ulicy, tam jest taki lasek. Za nimi szła kobieta i je spłoszyła, a tak to by sobie dalej jadły - skomentował pan Szymon.