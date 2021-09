Akcje ratunkowe TOPR w Tatrach. Ratownik komentuje przygotowanie turystów do wypraw w góry

Do dwóch akcji przystępowali w ostatnich godzinach ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W nocy z soboty na niedzielę sprowadzali z Orlej Perci czterech zagranicznych turystów. Wcześniej, w sobotę pomocy wymagał turysta, który w Wielkim Wołowym Żlebie złamał nogę. Sytuację w górach i przygotowanie turystów do wędrówek komentował w TVN24 Bartłomiej Gąsienica-Józkowy, ratownik TOPR.

Bartłomiej Gąsienica-Józkowy opowiadał o akcji rozpoczętej w nocy z soboty na niedzielę, kiedy to ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego sprowadzali z Orlej Perci czterech obcokrajowców . - Przed 23 dostaliśmy zgłoszenie, że czwórka turystów znajduje się w miejscu, które nie do końca byli w stanie określić. Zlokalizowaliśmy ich przez aplikację "Ratunek", że są w rejonie Orlej Perci - mówił TOPR-owiec. W akcji uczestniczyło 11 ratowników.

Akcja ratunkowa w rejonie Orlej Perci

Jak Gąsienica-Józkowy, turyści byli nieświadomi tego, jaki szlak wybrali. - Nie wiedzieli, gdzie są, jak zejść. Nagle nastąpiło załamanie pogody, zaczął padać mocny deszcz, zrobiło się im chłodno. Zobaczyli strome przepaście i łańcuchy, więc zawołali o pomoc - opowiadał. - Wyprawa była trudna dlatego, że panowie byli w ogóle nieprzygotowani na wyjście w Tatry. Część z nich była w krótkich spodenkach, bez jakichkolwiek kurtek przeciwdeszczowych, czapek, rękawiczek. Nie mieli nic, co by mogło wskazywać, że są to turyści wybierający się na wędrówki w Tatry - dodał.