Powrót Polaka z kosmosu krok po kroku

W poniedziałek ma rozpocząć się powrót załogi Axiom-4 z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Kapsuła Dragon wejdzie w atmosferę z prędkością 27 tysięcy kilometrów na godzinę. Sprawdź, jak będą przebiegały poszczególne etapy powrotu Polaka na Ziemię.

Doktor Sławosz Uznański-Wiśniewski przygotowuje się do powrotu na Ziemię. Polski astronauta spędził ponad dwa tygodnie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Jak podały Europejska Agencja Kosmiczna (ESA), Axiom Space i Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA), procedura oddokowania kapsuły Dragon ma rozpocząć się najwcześniej w poniedziałek 14 lipca o godzinie 13.05.

Powrót na Ziemię

Jak mówił Hubert Kijek, reporter TVN24 BiS, o godzinie 13.05 polskiego czasu kapsuła Dragon "Grace" ma odłączyć się od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i rozpocząć powrót na Ziemię.

- Kilka godzin przed rozpoczęciem całej tej procedury astronauci założą skafandry i przeniosą wszystkie eksperymenty, których w sumie było 60, do kapsuły Dragon - tłumaczył Kijek. Później nastąpi zamknięcie włazu i sprawdzenie, czy nie ma żadnego wycieku.

Odłączenie kapsuły i odrzucenie "trunka"

Kolejnym krokiem będzie odłączenie kapsuły Dragon od ISS. Jak to będzie wyglądało? - Silniki Draco, których jest 16, będą na początku pracować przez kilka sekund. One odepchną ten statek z dala od ISS i następnie rozpocznie się dalsza procedura zbliżania się do ziemskiej atmosfery - dodał.

Kilka godzin przed wejście w atmosferę zostanie odrzucony tak zwany "trunk", czyli część kapsuły Dragon, na której są między innymi panele słoneczne. - Gdy odrzucimy "trunka", to rozpocznie się procedura wejścia w atmosferę Ziemi - dodał.

Etapy powrotu z ISS TVN24

Wejście w atmosferę, otwarcie spadochronów i wodowanie

Kapsuła Dragon wejdzie w atmosferę z prędkością 27 tysięcy kilometrów na godzinę. - Pojazd obróci się miejscem, który ma przyjąć całą tę plazmę, która nagrzeje się z powodu wejścia w atmosferę do temperatury prawie dwóch tysięcy stopni Celsjusza - tłumaczył Hubert Kijek.

- Dragon będzie pędził z tą prędkością, powoli zwalniał, wyhamowywał aż do momentu, gdy pierwsze dwa spadochrony zostaną wyrzucone. One spowolnią pojazd, a później kolejne cztery spadochrony zostaną wyrzucone - dodał. Pojazd wyhamuje w ten sposób do prędkości 24 kilometrów na godzinę. Później nastąpi wodowanie u wybrzeży Kalifornii.

Kiedy Dragon uderzy w wodę, do statku podpłyną ekipy ratunkowe i sprawdzą, czy nie ma żadnych toksycznych wycieków z kapsuły. - Potem podpłynie specjalna barka i pojazd kosmiczny zostanie podniesiony. Do astronautów zajrzy lekarz i sprawdzi czy wszystko jest z nimi dobrze. Później zostaną wyniesieni, a następnie przetransportowani śmigłowcem do Kalifornii - opowiadał reporter TVN24 BiS. Dodał, że astronauci polecą do Houston, część z nich tam zostanie, a część, w tym Sławosz Uznański-Wiśniewski, zostanie przewieziona do Kolonii do Niemczech.

Etapy powrotu z ISS TVN24

Powrót Polaka z kosmosu krok po kroku TVN24

Autorka/Autor:Anna Bruszewska

Źródło: TVN24, tvnmeteo.pl