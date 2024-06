Pogoda na dziś. Poniedziałek 17.06 przyniesie opady deszczu na dużym obszarze Polski. W niektórych regionach wystąpią również burze, podczas których będzie obficie padać. Temperatura osiągnie od 23 do 27 stopni Celsjusza.

W poniedziałek w północno-zachodniej i zachodniej części kraju oraz na północnym wschodzie zachmurzenie będzie na ogół duże. Okresami pojawią się tam opady deszczu rzędu 5-15 litrów na metr kwadratowy, a lokalnie możliwe są też burze z ulewami do 30 l/mkw. i silnym wiatrem. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 27 st. C w pasie od Śląska, po centrum kraju i Mazowsze. Z kierunku południowo-zachodniego powieje słaby i umiarkowany wiatr.