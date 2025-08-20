W środku nocy niebo zrobiło się zielone

Efektowna kula ognia rozbłysła nad zachodnią Japonią. Bolid pojawił się na niebie we wtorek około godziny 23 czasu lokalnego i rozświetlił niebo tak, jakby nadszedł dzień.
W nocy z wtorku na środę mieszkańcy zachodniej Japonii zaczęli publikować w mediach społecznościowych informacje o kuli światła, która około godziny 23 czasu lokalnego pojawiła się na niebie. Na nagraniach widać, że na chwilę niebo przybrało zieloną barwę, a następnie zrobiło się jasno. Zjawisko było najlepiej widoczne w prefekturach Kagoshima i Miyazaki.
Mógł powstać meteoryt
Maeda Toshihisa, dyrektor Muzeum Kosmicznego Sendai w prefekturze Kagoshima, powiedział japońskiemu nadawcy NHK, że kule ognia to zjawisko spowodowane spalaniem się pyłu, fragmentów asteroid i innych obiektów kosmicznych podczas wchodzenia w atmosferę ziemską.
- Okolica stała się na chwilę jasna jak w dzień. Niewykluczone, że obiekt spadł do oceanu jako meteoryt - przekazał.
Źródło: Reuters, NHK, tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: Reuters/Nandenko