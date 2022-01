Erupcja wulkanu na Galapagos

Wulkan Wolf to jeden z wielu wulkanów w archipelagu Galapagos należącym do Ekwadoru. Położony jest na wysokości ponad 1700 metrów nad poziome morza na szczycie wyspy Isabela. Stanowi jednocześnie najwyższy szczyt archipelagu. Do erupcji doszło w czwartek. Słup gazu i popiołu został wyrzucony na wysokość ponad 3793 metry.