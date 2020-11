Pogoda na dziś: popada deszcz ze śniegiem i śnieg, do 6 stopni

Oblodzone drogi i chodniki. Alarmy IMGW w 12 województwach - 28-11-2020 Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali alarmy przed oblodzeniami dla 12 województw kraju. Miejscami temperatura może spaść do -5 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Warunki biometeorologiczne

Sobota na zachodzie kraju zapowiada się dość pogodnie. Mieszkańcy pozostałej części kraju muszą spodziewać się opadów deszczu ze śniegiem do 3 litrów na metr kwadratowy, a na wschodzie śniegu rzędu 2 centymetrów. Termometry pokażą maksymalnie od 1 stopnia Celsjusza na wschodzie do 6 st. C na Pomorzu. Północny wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Najwyższa wilgotność powietrza pojawi się na wschodzie kraju. W całej Polsce będziemy odczuwać zimno. Biomet będzie na ogół niekorzystny, jedynie na zachodzie neutralny.

Wideo Warunki biometeorlogiczne na sobotę 28.11

Pogoda Warszawa

Pogoda Poznań

Okresami opady śniegu, termometry pokażą maksymalnie 2 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północy. Ciśnienie po południu osiągnie 1007 hPa.

Okresami opady deszczu ze śniegiem, na termometrach zobaczymy maksymalnie 4 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północny wiatr. Po południu barometry wskażą 1012 hPa..

Pogoda Gdańsk

Okresami opady deszczu, temperatura maksymalna wyniesie 6 st. C. Północny wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe osiągnie 1023 hPa.

Pogoda Wrocław

Dość pogodnie, temperatura maksymalna sięgnie 5 st. C. Z północy powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie po południu sięgnie 1008 hPa.

Pogoda Kraków

Okresami opady śniegu, termometry pokażą minimum 2 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a powieje z północy. Po południu na barometrach zobaczymy 993 hPa.