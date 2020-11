Pełnia Niebieskiego Księżyca na Waszych zdjęciach

Pogoda na dziś: wiele deszczowych miejsc, do 15 stopni Celsjusza - 01-11-2020 Zapowiada się pochmurna niedziela z opadami deszczu do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 15 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Skąd ta nazwa?

Określenie Niebieski Księżyc to nazwa drugiej pełni w ciągu miesiąca. Poprzednia miała miejsce 1 października. Zjawisko to występuje sporadycznie, średnio raz na 2,5 roku. Jeśli przegapiliśmy Niebieski Księżyc w tym roku, ponownie ujrzymy go dopiero na wiosnę 2023 roku.

Wbrew nazwie tarcza Srebrnego Globu nie przybiera niebieskiej barwy. Ma to jedynie podkreślić rzadkość tego zjawiska, bowiem w języku angielskim powiedzenie "once in a blue moon" oznacza coś niezwykle rzadkiego.

Pełnie Księżyca występują średnio co 29,5 dnia. Najczęściej mamy jedną w miesiącu.

Wasze relacje z pełni Księżyca

Na Kontakt 24 otrzymaliśmy Wasze relacje pokazujące zjawisko Niebieskiego Księżyca.

