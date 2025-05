- To było zupełnie niespodziewane. Godzinami śmialiśmy się z tego, jak małe jest to jajko - przyznał właściciel kury. Mężczyzna sprzedał je na aukcji za 420 funtów (ok. 2,1 tys. zł), a dochód ze sprzedaży przekazał na rzecz Devon Rape Crisis, organizacji charytatywnej działającej na rzecz osób, które doświadczyły przemocy seksualnej.