Ten grzyb zmienia samice much w zombie, a samce w nekrofili

Pasożytniczy grzyb owadomorek muszy (Entomophthora muscae), po przejęciu kontroli nad mózgiem samicy muchy domowej, produkuje w jej ciele pleśń będącą potężnym afrodyzjakiem. Staje się ona żywym trupem, a mimo to samce z nią kopulują.

Badania naukowców z Kopenhagi

Naukowcy z Uniwersytetu w Kopenhadze przeprowadzili serię eksperymentów na pasożytniczym grzybie - owadomorku muszym i jego wpływie na zachowanie much domowych. Ekolog Andreas Naundrup zaoferował samcom much wybór pomiędzy zainfekowanymi i niezainfekowanymi martwymi samicami. Okazało się, że samce wolą kopulować z samicami, u których zarodniki grzyba się rozwijały.

Owadomorek muszy (Entomophthora muscae) to grzyb, który należy do rzędu owadomorkowców (Entomophthorales). Rozwijając się ciele owada powoduje, że staje się on powolny, przestaje żerować, przyjmuje nienaturalną pozycję ciała i zachowuje się jak zombie.