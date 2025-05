"Ten film to dowód na to, jak wspaniała i niezwykła jest dzika przyroda"

"To bardzo wyjątkowe miejsce. Nie tylko z uwagi na fakt, że jest piękne przyrodniczo, ale również dlatego, że każdej nocy przechodzą tędy wilki. Nie jeden, nie dwa. Systematycznie pojawia się tu cała grupa tych drapieżników. Podobnie jest z jeleniami, które przychodzą w to samo miejsce. One jednak wybierają to miejsce z innego powodu. Mianowicie uwielbiają się tutaj bawić" - napisał. "Najwięcej radości sprawia im ukształtowanie terenu oraz piasek. Z górki można się rozpędzić, przeskoczyć zagłębienie. Samce są relatywnie młode, jednak w różnym wieku. Widać to po porożu oraz ich zachowaniu. Nieco starsze jelenie trenują technikę walki. Robią to tak, by nie zrobić sobie krzywdy. Młodszy jeleń stara się je zaczepiać, biega i podskakuje. Starsze jelenie są bardziej poważne i poświęcają czas na naukę, młode na zabawę i szaleństwa" - opisywał dalej. Według Leśnego Kawalera zwierzęta "potrafią cieszyć się chwilą". "Zaczepkom i radości nie ma końca, mimo faktu, iż często przechodzą tędy wilki. Jelenie doskonale czują ich zapach, ale nie zmienia to ich podejścia czy zachowania. Są spokojne i szczęśliwe. To zupełnie normalne i nieprawdą jest, że jeśli w lesie są wilki, to inne zwierzęta są przerażone i nie wychodzą ze swoich kryjówek. Ten film to kolejny niezbity dowód na to, jak wspaniała i niezwykła jest dzika przyroda, a różne gatunki dzikich zwierząt mogą żyć w tej samej części lasu" - podsumował.