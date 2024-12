"Tak wskazał nasz wąż". Gad z litewskiego zoo wie, jaki będzie 2025 rok

Już za kilka dni powitamy nowy rok. Jaki będzie? "Zapytano" o to węża z ogrodu zoologicznego w litewskim Kownie.

2025 według chińskiego horoskopu to rok Drewnianego Węża. Gada, symbolizującego w filozofii wschodu mądrość, urok, elegancję i transformację, pracownicy ogrodu zoologicznego w Kownie na Litwie "zapytali" o to, czego możemy się spodziewać w 2025 roku.

Co przepowiedział wąż?

Przyszłość przepowiadała samica połoza smugookiego (Orthriophis taeniurus) Egle, od dziewięciu lat mieszkająca w zoo. Umieszczono przed nią trzy przedmioty - przepiórcze jajo, ptasie pióro i sierść wielbłąda. Symbolizują one hojność, inspirację lub zmianę. Do każdego z tych przedmiotów doczepiono karteczkę. Egle strąciła do wody tę z napisem "inspiracja".