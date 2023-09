Spójrz w niebo. Rozświetli je Księżyc Żniwiarzy

Pełnia Księżyca Żniwiarzy już w piątek rozświetli niebo. Będzie to też czwarta, ostatnia w tym roku tzw. superpełnia. Nasz naturalny satelita będzie wydawał się większy i jaśniejszy niż zwykle. Sprawdź, kiedy najlepiej go obserwować.

Zbliża się wrześniowa pełnia Księżyca. W Polsce moment kulminacyjny wystąpi w piątek 29 września o godzinie 11.58. Oznacza to, że nasz naturalny satelita będzie szczególnie efektownie prezentował się w nocy z czwartku na piątek oraz z piątku na sobotę.

Zjawisko to zbiegnie się też z superpełnią, nazywaną też superksiężycem. Oznacza to, że tarcza Srebrnego Globu może wyglądać na większą lub jaśniejszą niż zazwyczaj. Gołym okiem ta różnica jest jednak bardzo trudna do dostrzeżenia.