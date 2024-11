"Historia pochodzenia alfabetu może być zupełnie inna"

Zespół naukowców z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa i z Uniwersytetu Amsterdamskiego prowadził trwające 16 lat wykopaliska archeologiczne w Tell Umm-el Marra, jednym z pierwszych średniej wielkości ośrodków miejskich, które pojawiły się w zachodniej Syrii.

"Znacznie wcześniej i w innym miejscu, niż dotychczas przypuszczaliśmy"

Według badaczy ta informacja zmienia dotychczasową wiedzę archeologów na temat pochodzenia alfabetów, sposobu ich rozprzestrzeniania się między społeczeństwami oraz tego, co to mogły one oznaczać dla wczesnych cywilizacji miejskich. - Alfabety zrewolucjonizowały pismo, czyniąc je dostępnym dla ludzi spoza kręgów królewskich i społecznej elity. Pismo alfabetyczne zmieniło sposób życia ludzi, ich sposób myślenia i komunikowania się - podkreśla profesor Glenn Schwartz, autor badań. - Te nowe informacje pokazują, że ludzie eksperymentowali z nowymi technologiami komunikacyjnymi znacznie wcześniej i w innym miejscu, niż dotychczas przypuszczaliśmy - dodaje.