Zbadali zwyczaje żywieniowe komarów. Wyniki zaskoczyły naukowców

Brytyjscy naukowcy przeprowadzili szczegółową analizę kilkunastu tysięcy próbek krwi wyssanej przez komary. Chcieli zbadać, na jakich gatunkach zwierząt żerują te owady. Okazuje się, mają one znacznie bardziej różnorodne i elastyczne upodobania żywieniowe niż wcześniej sądzono.

Międzynarodowy zespół badawczy kierowany przez doktora Konstansa Wellsa z Uniwersytetu w Swansea przeprowadził kompleksową analizę ponad 15 tysięcy próbek krwi wyssanej przez komary. Naukowcy wykorzystali w tym celu metody molekularne o szerokim spektrum działania. Te uniwersalne techniki badania DNA umożliwiają identyfikację szerokiej gamy gatunków żywicieli. To pozwoliło spojrzeć w nowy sposób na sposób żywienia się sześciu najczęściej występujących gatunków komarów na świecie. Wyniki badań opublikowano na łamach czasopisma "Global Ecology and Biogeography".

Poszczególne gatunki komarów mają swoje preferencje żywieniowe

- Choć wiadomo, że samice komarów wykazują pewne wrodzone preferencje dla konkretnych żywicieli, posilając się krwią, odkryliśmy, że ich rzeczywiste zachowania żywieniowe znacznie różnią się w zależności od regionu - stwierdził dr Wells. - Ta elastyczność oznacza, że czynniki środowiskowe, takie jak temperatura i zagęszczenie zwierząt gospodarskich, mogą wpływać na to, na jakich gatunkach żerują komary. Utrudnia to przewidywanie rozprzestrzeniania się przenoszonych przez nie chorób - dodał.

Naukowcy odkryli, że komary z rodzaju Culex mają najszerszy zakres żywicieli, pijąc krew 179 z 321 gatunków zwierząt. Dla porównania, komary należące do rodzaju Aedes żywią się krwią od 26 do 65 gatunków, a owady z rodzaju Anopheles - zaledwie od 7 do 29.