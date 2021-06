Letni wyjazd do słonecznej Italii. Jakie restrykcje dotyczą podróżnych?

Do końca lipca we Włoszech przedłużono stan wyjątkowy związany z pandemią COVID-19. W związku z sytuacją epidemiczną Polacy chcący przekroczyć włoską granicę muszą okazać negatywny wynik testu na koronawirusa.

Jakie restrykcje obowiązują Polaków?

Co ważne według aktualnie obowiązujących włoskich przepisów ani szczepienie ani przebycie COVID-19 nie zwalnia z tego obowiązku. Testu nie muszą wykonywać dzieci poniżej drugiego roku życia.

Wyjazd do Włoch należy zarejestrować na platformie EU Digital Passenger Locator Form.

Obostrzenia we Włoszech

We Włoszech obowiązuje podział na strefy białą, żółtą, pomarańczową i czerwoną. O przyporządkowaniu regionu do danej strefy decyduje Minister Zdrowia na podstawie cotygodniowego monitorowania poziomu zachorowań.

125 tysięcy mieszkańców małego górskiego regionu Dolina Aosty we Włoszech musi nadal przestrzegać godziny policyjnej. Reszta kraju jest już w białej strefie minimalnych restrykcji, gdzie nie ma żadnych ograniczeń dotyczących przebywania poza domem w nocy.

W poniedziałek do białej strefy dołączyły kolejne regiony: Basilicata, Kalabria, Kampania, Marche, Toskania, Sycylia oraz autonomiczna prowincja Bolzano.

Godzina policyjna została wprowadzona we Włoszech na początku listopada zeszłego roku w ostrej fazie drugiej fali pandemii.

W białej strefie, czyli na 99 proc. obszaru kraju pozostaje tylko wymóg noszenia maseczek na zewnątrz, dystansu społecznego oraz ograniczenie do 6 osób przy stoliku wewnątrz restauracji.

Paszporty szczepień

Podróżowanie na terenie Unii Europejskiej może być łatwiejsze od 1 lipca. Ma to związek z unijnymi certyfikatami Covid, zwanych również paszportami szczepień. Mają one przyczynić się do stopniowego i skoordynowanego znoszenia restrykcji w państwach UE.