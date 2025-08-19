"Woda to nie tylko woda". Zaskakująca pozycja w menu

Menu z daniami, karta win i koktajli - to zazwyczaj otrzymujemy siadając przy restauracyjnym stoliku. O krok dalej poszedł lokal w Wielkiej Brytanii, który wprowadził do swojej oferty kartę wód.

Wyróżniona gwiazdką Michelin restauracja La Popote w hrabstwie Cheshire postanowiła iść z duchem czasu, oferując swoim gościom kartę wód do picia. To odpowiedź na umacniającą się wśród konsumentów tendencję rezygnowania z alkoholu. Jak opisuje CNN, od 22 sierpnia goście restauracji będą mogli wybierać spośród trzech różnych butelek wody niegazowanej i czterech wód gazowanych, a także bezpłatnej wody z kranu.

Szef kuchni Joseph Rawlins, który założył i prowadzi restaurację La Popote wraz ze swoją francuską partnerką Gaëlle Radigon, wyjaśnił, że za pomysłem stworzenia takiego menu stoi sommelier wody Doran Binder. Już kilka lat temu sugerował on restauratorowi wprowadzenie do menu takiej karty, jednak wówczas pomysł ten wydał się Rawlinsowi zabawny i nieco abstrakcyjny.

- Roześmiałem się. Początkowo uważałem to za absurdalny pomysł - powiedział Rawlins w rozmowie z CNN. Przekonało go w końcu zaproszenie Bindera na degustację do jego "baru wodnego". - To było niesamowite - powiedział Rawlins o tym doświadczeniu, dodając, że teraz wierzy, że "woda to nie tylko woda".

Zbyt zimna zabija cały smak

O tym, że wodę można komponować z daniami, podobnie jak wino, szef kuchni przekonał się w trakcie jednej z kilku wodnych degustacji. - Podczas drugiej degustacji z dokładnie tymi samymi wodami, których próbowaliśmy podczas pierwszej, zestawiliśmy je z konkretnymi produktami – takimi jak ser Manchego, ser Comté, czekolada, szynka parmeńska, oliwki. Jak w przypadku wina, smak po prostu się zmienił – przyznał kucharz.

Zaskoczony tym faktem, postanowił umieścić w menu wody z Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii i Portugalii. - Polecamy wodę w temperaturze pokojowej z lodem i plasterkiem cytryny. Woda jest jak wino – jeśli jest zbyt zimna, zabija cały smak - dodał.

Według Bindera jest to pierwsza restauracja w Wielkiej Brytanii oferująca menu z wodą i jedna z nielicznych na świecie.

Autorka/Autor:jw/ToL

Źródło: PAP