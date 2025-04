Nowe 150 sankcji na Rosję. Jedna pozycja zaskakuje

Brytyjski rząd ogłosił 150 nowych sankcji na Rosję ze względu na inwazję na Ukrainę. Na liście znalazły się między innymi pady do gier, gdyż są wykorzystywane do sterowania dronami wojskowymi - wyjaśnił portal Politico.

Sankcje na Rosję. Zaskakująca pozycja

- Zakazujemy eksportu padów do gier, aby uniemożliwiać kierowanie dronami na linii frontu; oznacza to, że konsole do gier nie będą zmieniały swego przeznaczenia i zabijały (ludzi) na Ukrainie - powiedział wiceminister Stephen Doughty z resortu odpowiedzialnego za sankcje.