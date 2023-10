Inflacja w Wielkiej Brytanii powyżej oczekiwań

Inflacja w Wielkiej Brytanii we wrześniu 2023 roku wyniosła 6,7 procent, licząc rok do roku - podał w środę brytyjski urząd statystyczny. Tempo wzrostu cen pozostało na takim samym poziomie jak w sierpniu, tymczasem analitycy oczekiwali dalszego hamowania inflacji. Mniej niż się spodziewano spadł wskaźnik inflacji bazowej po wyłączeniu cen żywności i energii.

Konsensus rynkowy, czyli mediana prognoz analityków, zakładała spadek inflacji do 6,6 proc. rok do roku. Tymczasem oficjalne dane pokazały, że wzrost cen w ujęciu rocznym utrzymał się na poziomie 6,7 proc.. Przy czym jest to poziom najniższy od lutego 2022 roku.