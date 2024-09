Węgry zwlekają z zapłaceniem kary. Bruksela gotowa na kolejne kroki

Chodzi m.in. o utrudnianie osobom z krajów trzecich ubiegania się o ochronę międzynarodową. Trybunał Sprawiedliwości UE w 2020 r. orzekł, że Węgry łamały unijne prawo, m.in. przetrzymując osoby ubiegające się o ochronę w strefach tranzytowych i wydalając z kraju te, które czekały na rozpatrzenie odwołań. Wyrok dotyczył też stosowania tzw. pushbacków - przymusowego zawracania migrantów do państwa, którego granicę przekroczyli.

Węgry zwlekają z zapłaceniem kary nałożonej przez TSUE

Tuż po wyroku Węgry zadeklarowały likwidację stref tranzytowych. TSUE uznał jednak, że Budapeszt nie zrealizował orzeczenia i w czerwcu zasądził 200 mln euro kary. Jednocześnie, by zmusić Budapeszt do zmian w polityce migracyjnej, Trybunał zapowiedział, że jeżeli Węgry nie zmienią swojego prawa zgodnie z wyrokiem, może na nie zostać nałożona kara dzienna w wysokości 1 mln euro.

Komisja Europejska, która jest odpowiedzialna za ściąganie kar, 16 lipca po raz pierwszy zwróciła się do Budapesztu o uregulowanie należności, dając mu na to 45 dni, a w poniedziałek wysłała drugie pismo z ponagleniem. Tym razem Węgry dostały dwa tygodnie na zapłacenie. Jeśli pieniądze nie wpłyną do 17 września, KE potrąci je z unijnych funduszy dla Węgier.