1 milion euro dziennie kary. Węgrzy ukarani za łamanie prawa

Milionowa kara

Tuż po wyroku Węgry zadeklarowały likwidację stref tranzytowych. TSUE uznał jednak, że Budapeszt nie zrealizował orzeczenia, i w czerwcu zasądził 200 mln euro kary. Jednocześnie, by zmusić Budapeszt do zmian w polityce migracyjnej, Trybunał zapowiedział, że jeżeli Węgry nie zmienią swojego prawa zgodnie z wyrokiem, może na nie zostać nałożona kara dzienna w wysokości 1 mln euro.

- Jeśli chodzi o jednorazową grzywnę w wysokości 200 mln euro, ponieważ Węgry nie dokonały płatności do 17 września, Komisja – po wezwaniu Budapesztu do dokonania płatności i jasnym poinformowaniu o konsekwencjach braku płatności – przechodzi teraz do procedury kompensacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oznacza to, że grzywna, o którą chodzi, będzie musiała zostać odliczona od nadchodzących transferów z budżetu UE na rzecz Węgier - powiedział w środę w Brukseli rzecznik KE Balazs Ujvari.