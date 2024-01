Najwyższy wieżowiec w USA ma kosztować ponad 1,5 miliarda dolarów. Jego lokalizacja zaskakuje

Grupa deweloperów planuje wybudować najwyższy budynek w USA w dosyć nietypowym miejscu. Nie na Manhattanie, czy w środku jakiegokolwiek innego dużego miasta, ale w mieście Oklahoma, które z wieżowców nie słynie i do tego, jak wynika z planów, daleko od tych, które już stoją.

Jak zauważa CNN proponowana lokalizacja 500-metrowej "Wieży Legend" jest z pewnością niekonwencjonalna. Wieżowiec byłby ponad dwukrotnie wyższy od najwyższego obecnie budynku w Oklahomie i jeśli powstanie, to będzie piątym co do wysokości budynkiem na świecie.

10 najwyższych budynków w Stanach Zjednoczonych znajduje się w Nowym Jorku i Chicago, odpowiednio pierwszym i trzecim co do wielkości mieście w kraju. Oklahoma to 20. co do wielkości miasto w Ameryce, liczące około 700 000 mieszkańców.

Deweloperzy zauważają, że Oklahoma się rozwija i twierdzą, że miasto może wesprzeć taki projekt. W latach 2020–2022 powiększyło się o prawie 2 proc. W latach 2010–2020 Oklahoma City było jednym z 14 amerykańskich miast, których populacja zwiększyła się o ponad 100 000 mieszkańców.

Plan inwestycji miałby być wsparciem dla rozwijającego się miasta. Jednak, jak zauważa CNN, propozycja może być z góry skazana na porażkę. Burmistrz Oklahomy nie jest zaangażowany w plan, a jeden z miejskich ekonomistów określił drapacz chmur mianem "gruszek na wierzbie".

Deweloperzy, kierowani przez firmę inwestycyjną Matteson Capital i firmę architektoniczną AO, ogłosili w tym tygodniu plany budowy drapacza chmur w Oklahomie w ramach nowego projektu deweloperskiego o mieszanym przeznaczeniu ze sklepami detalicznymi, restauracjami i innymi atrakcjami.

Ludzie uciekają z biur

Inwestycja zaskakuje także z innego powodu. Po pandemii diametralnie zmienił się styl pracy wielu firm, które teraz w większym stopniu dopuszczają pracę z domu. To osłabiło popyt na powierzchnię biurową. W Stanach Zjednoczonych pustych jest obecnie więcej powierzchni biurowej niż kiedykolwiek od 1979 r. Wiele z najwyższych budynków w Ameryce, takich jak 576-metrowy One World Trade Center w Nowym Jorku i Willis Tower w Chicago, który ma 570 metrów, to budynki biurowe.

Zatem zamiast biur w proponowanej wieży w Oklahomie znajdowałby się hotel Hyatt z setkami pokoi, około 1750 apartamentami i powierzchnią 110 000 stóp kwadratowych na sklepy detaliczne i restauracje.

Deweloperzy twierdzą, że w Bricktown - dzielnicy, w której planowany jest ogromny projekt deweloperski i wieżowiec, istnieje popyt ze względu na nowe możliwości związane ze sportem i rozrywką. Wyborcy niedawno zatwierdzili budowę w okolicy nowej areny dla drużyny NBA Oklahoma City Thunder, a plany dotyczące nowego stadionu piłkarskiego są w toku.

- Oklahoma City pragnie rozwijać się jako główny obszar metropolitalny. Miasto zainwestowało w infrastrukturę otaczającą projekt – powiedział w oświadczeniu dla CNN Scot Matteson, dyrektor generalny Matteson Capital.

Wieżowiec, który ma powstać w Oklahomie o nazwie "Boardwalk at Bricktown" AO

Konieczna jest zgoda władz miasta

Na budowę wieży deweloperzy muszą uzyskać zgodę władz miasta. Zapytany, czy wspiera budowę wieży, burmistrz Oklahomy David Holt przekazał w oświadczeniu przesłanym e-mailem do CNN: "Z moich obserwacji wynika, że ​​prywatni deweloperzy często ogłaszają plany i niektóre z nich zostają zrealizowane, a inne nie. Nie mam zdecydowanej opinii i nie mogę się doczekać, aby śledzić ich wysiłki".

Większą barierą może być finansowanie drapacza chmur, powiedział Stefan Al, architekt i autor książki "Superwysokie: Jak najwyższe budynki na świecie zmieniają kształt naszych miast i naszego życia".

- Nie jestem pewien, czy jest to warte dodatkowych kosztów budowy – powiedział. Im wyższy wieżowiec, tym staje się droższy ze względu na dodatkowe konstrukcje podtrzymujące budynek. - Czy istnieje rynek, który pokryje ten wydatek? - pyta retorycznie Al i stwierdza, że to może być trudny projekt do sprzedaży dla inwestorów.

Wysokie koszty budowy wieżowca i pytania o sens projektu

Koszt całego projektu rozwojowego szacuje się na 1,6 miliarda dolarów, w tym 770 milionów dolarów na wieżę, powiedział Matteson. Dodał, że finansowanie projektu będzie pochodzić z wielu źródeł, w tym z dotacji zatwierdzonych przez miasto w wysokości 200 milionów dolarów. Firma stara się także o dodatkowe fundusze stanowe i federalne.

Jednocześnie, według Jasona Barra, profesora ekonomii na Rutgers University-Newark, który bada ekonomię drapaczy chmur (i jest autorem książki "Miasta na niebie: poszukiwanie najwyższych drapaczy chmur na świecie") zauważa, że budynek "odstawałby bezprecedensowo". Zauważył, że populacja miasta jest silnym wskaźnikiem wysokości najwyższego budynku i wskazał w rozmowie z CNN, że duże miasta, takie jak Nowy Jork, mogą mieć wyższe budynki, ponieważ mają więcej ludzi i więcej firm. Jednak wieża w Oklahomie wydaje się Barrowi "zdecydowanie za wysoka, biorąc pod uwagę populację miasta". Populacja Nowego Jorku jest około 12 razy większa niż populacja Oklahomy, a populacja Chicago jest czterokrotnie większa.

Steve Agee, ekonomista z Oklahoma City University, powiedział, że pomysł to "gruszki na wierzbie", zwłaszcza że stopy procentowe utrzymują się na najwyższym poziomie od 23 lat, co utrudniłoby finansowanie budynku. - Nie widzę tego, żeby ekonomia działała na ich korzyść – stwierdził. - Nie jest dla mnie pojęte, że Oklahoma jest gotowa na taki budynek - stwierdził.

Autor:jw

Źródło: CNN