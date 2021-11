Bilion dolarów na inwestycje. Niższa izba Kongresu USA przyjęła ogromny pakiet infrastrukturalny

Izba Reprezentantów przyjęła pakiet inwestycji infrastrukturalnych o wartości ponad 1 biliona dolarów. Pieniądze mają zostać wykorzystane w ciągu najbliższych siedmiu lat. Niższa izba amerykańskiego Kongresu podjęła też kluczowy krok w kierunku przyjęcia ustawy o nowych programach socjalnych w kwocie 1,75 biliona dolarów.

Za przyjęciem ustawy zagłosowało 228 kongresmenów, w tym 13 Republikanów, zaś 206 było przeciwko (w tym 6 Demokratów). Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta Bidena, dla którego stanowi to realizację jednej z głównych obietnic wyborczych.

Pakiety inwestycyjny przyjęty przez Kongres

- W czasie, kiedy wielu naszych rodaków traci wiarę w nasze instytucje, pokazaliśmy dziś, że demokracja nadal daje rezultaty - skomentował po głosowaniu demokratyczny kongresmen Tom Malinowski, wskazując na fakt, że za ustawą głosowali politycy z obydwu partii.

Uchwalony przez Kongres pakiet wydatków to jeden z największych tego typu plan inwestycji w historii kraju. W jego skład wchodzą wydatki ok. 1,2 bln dolarów przez 7 lat, z czego 550 mld dol. to nowe wydatki, nieuwzględnione we wcześniejszym budżecie. 110 mld dolarów zostanie przeznaczone na remonty dróg i mostów, 66 mld dol. na kolej, 65 mld dol. na rozszerzenie sieci internetu szerokopasmowego na cały kraj, 65 mld dol. na odnowę sieci energetycznej, 50 mld dol. na ochronę przed zmianami klimatu i 40 na transport publiczny. Program przewiduje również budowę ogólnokrajowej sieci stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Według szacunków wydatki te mają zwiększyć dług publiczny USA o ponad 250 mld dolarów przez najbliższą dekadę, co było przedmiotem krytyki ustawy ze strony większości Republikanów.

Inwestycje w USA

Według prezydenta Bidena, który przez ostatnie miesiące promował program podczas wizyt w całym kraju, inwestycje mają zapewnić Ameryce trwały rozwój gospodarczy, stworzyć miliony miejsc pracy oraz być kluczowym elementem w rywalizacji z Chinami, które od lat przeznaczają wielkie środki na modernizację infrastruktury.

Ustawa została przyjęta po niemal pół roku negocjacji i niekiedy ostrych sporów, głównie między centrowym i lewicowym skrzydłem Partii Demokratycznej. Lewica dążyła do tego, by faworyzowany przez centrystów projekt był głosowany razem z innym dużym planem wydatków socjalnych i na zieloną transformację. Ostatecznie do tego nie doszło, lecz w piątek Izba Reprezentantów podjęła pierwszy krok w kierunku jej przyjęcia, umożliwiając głosowanie nad projektem 15 listopada.

Wyborcze obietnice Bidena

Projekt ten, nazwany Build Back Better Act, zakłada w obecnej postaci realizację wielu z wyborczych obietnic Bidena, m.in. wprowadzenie po raz pierwszy w historii kraju gwarantowanego płatnego urlopu rodzicielskiego, przedłużenie ulg podatkowych na dzieci oraz powszechny dostęp do przedszkoli dla 3 i 4-latków. Wydatki mają opiewać na 1,75 biliona dolarów przez 10 lat i być sfinansowane m.in. za pomocą minimalnej stawki podatku od korporacji. Wobec oporu dwóch centrowych Demokratów w Senacie niemal pewne jest, że projekt ten zostanie ograniczony, kiedy trafi do Senatu.

