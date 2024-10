Zaskoczenie pod Tatrami. Zimą tych gości się nie spodziewano

Arabowie odwiedzą Zakopane także zimą - wynika z informacji z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Linie lotnicze Air Arabia zwiększają częstotliwość lotów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Krakowa, a turyści arabscy rezerwują na święta pobyty w stolicy Tatr.

- O ile zwiększony napływ turystów z Półwyspu Arabskiego w okresie wakacji nas nie zaskoczył, to zainteresowanie naszym kierunkiem ze strony arabskich gości na okres zimowy już tak. Jeszcze wczesną wiosną było radykalne zaprzeczenie próby budowania tego segmentu (arabskiego - red.) turystyki na okres zimowy. Niektórzy wręcz argumentowali, że Arabowie to nie narciarze i nie będą do nas przyjeżdżali zimą, dlatego nie wiązaliśmy z tym planów biznesowych. Teraz jednak arabskie linie lotnicze zrobiły dość dla nas zaskakujący ruch zwiększając siatkę lotów na krakowskie lotnisko - wskazał w rozmowie z PAP Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.