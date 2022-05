Reuters: Niemcy zgodziły się na płatności za gaz w rublach

Rosja chce płatności za gaz w rublach

Polska, Bułgaria i Finlandia odrzuciły żądania Rosji i w konsekwencji dostawy surowca do tych krajów zostały wstrzymane.

Niektórzy przedstawiciele krajów członkowskich w Brukseli powiedzieli, że ich zdaniem wytyczne były celowo niejasne, aby umożliwić krajom otwieranie kont w rublach i kupowanie rosyjskiego gazu. - Można odnieść wrażenie, że pozostawiono otwartą furtkę dla kontynuacji dotychczasowej działalności - powiedział jeden z dyplomatów, cytowany przez Agencję Reutera. Jak dodał, może to podważyć jedność UE wobec Rosji, gdyby rzeczywiście spółki energetyczne z niektórych krajów otworzyły konta w rublach, a inne nie.

- Musieli stworzyć pewien poziom twórczej dwuznaczności - powiedział drugi z dyplomatów, odnosząc się do wytycznych. W jego ocenie, celem "jest stworzenie wystarczającej przestrzeni dla różnych interpretacji".

Płatności za rosyjski gaz w rublach

Unijne sankcje niejasne

Katja Yafimava, ekspertka Oxford Institute for Energy Studies stwierdziła, że nie ma podstaw prawnych, które sugerowałyby, że otwarcie konta w rublach narusza sankcje. - W pisemnych wytycznych nie ma nic, co uniemożliwiałoby kupującym otwieranie takich rachunków. Chociaż ustne oświadczenia Komisji Europejskiej wywołały niejasności, to jednak liczą się wytyczne na piśmie - powiedziała.