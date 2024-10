Na tych pracowników będzie zapotrzebowanie

Jak wynika z opublikowanego w poniedziałek raportu ManpowerGroup "Energy World of Work 2025", wzrost inwestycji w energię z OZE przyczyni się do spadku światowego zapotrzebowania na paliwa kopalne, w tym ropę naftową.

Potwierdzają to analizy Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA), z których wynika, że stabilizacja popytu nastąpi w 2030 roku na poziomie 106 mln baryłek dziennie, a następnie zacznie spadać w miarę wzrostu wykorzystania energii z alternatywnych źródeł.

Dwa biliony dolarów na OZE w 2024 roku

Według danych Global Wind Energy Council, w 2023 roku branża pobiła roczne rekordy w zakresie nowych instalacji lądowych pozyskujących energię wiatrową, osiągając ponad 100 gigawatów (GW). Sektor ten uzyskał również drugi najwyższy wynik roczny dla nowych farm morskich (11 GW). W rezultacie całkowita globalna wydajność energii wiatrowej przekroczyła niedawno 1 terawat (TW). Analitycy przewidują, że do 2030 roku moc ta zostanie podwojona i przewyższy 2 terawaty.

Zdaniem specjalistki rynku pracy z ManpowerGroup Karoliny Gruli rozwój przemysłu energii wiatrowej znacznie zmieni sytuację na rynku pracy, generując coraz większe zapotrzebowanie na specjalistów z różnych dziedzin. Branża już teraz mierzy się z niedoborem wykwalifikowanych pracowników, co wskazuje na sporą lukę kompetencyjną.

- Pracodawcy będą musieli się zmierzyć z koniecznością przekwalifikowania pracowników, przygotowania ich do ról związanych ze zrównoważonym rozwojem - powiedziała Grula.

"Transformacja stwarza nowe perspektywy"

Zaznaczyła, że również tradycyjne firmy energetyczne czy motoryzacyjne staną przed wyzwaniem adaptacji do nowej struktury rynku. Pracodawcy mierzą się z koniecznością przekwalifikowania pracowników, przygotowania ich do ról związanych ze zrównoważonym rozwojem. Już dziś - jak zauważyła - organizacje zwiększają nakłady na badania i innowacje, co przekłada się na tworzenie nowych miejsc pracy.