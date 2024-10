Duże zmiany dla podróżnych. Nowy pomysł

Komisja Europejska przyjęła propozycję przepisów w sprawie cyfryzacji paszportów i dowodów osobistych. - Proces przedstawiania dokumentu tożsamości na granicy Schengen będzie łatwiejszy i bezpieczniejszy, ponieważ straż graniczna będzie mogła identyfikować dokumenty o wiele szybciej - tłumaczyła komisarz Unii Europejskiej do spraw wewnętrznych Ylva Johansson.

- Tylko w zeszłym roku odnotowano prawie 600 milionów przekroczeń granicy, to ogromne obciążenie dla służb granicznych - mówiła. Zarówno obywatele UE, jak i państw trzecich podlegają systematycznym kontrolom podczas przekraczania zewnętrznych granic Unii. Dzisiaj te kontrole dokonywane są fizycznie na przejściach granicznych, co nierzadko prowadzi do kolejek. Cyfryzacja dokumentów miałaby usprawnić proces.