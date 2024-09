Ostatnia elektrownia węglowa w tym kraju przestała działać. "Koniec epoki"

Należąca ostatnio do niemieckiej firmy Uniper elektrownia Ratcliffe-on-Soar w hrabstwie Nottinghamshire działała od 1968 roku. Od września zeszłego roku była jedyną czynną elektrownią węglową w Wielkiej Brytanii.

W ostatnich latach elektrownie węglowe były utrzymywane głównie jako rezerwa na wypadek kryzysów energetycznych, np. podczas wyjątkowo ostrej zimy, ale ich udział w wytwarzaniu energii był znikomy i wynosił ok. 1 proc.

Pierwsi zaczęli korzystać z węgla i pierwsi rezygnują

Wielka Brytania jako pierwszy kraj na świecie zaczęła wykorzystywać węgiel do wytwarzania energii. Pierwsza na świecie elektrownia węglowa została zbudowana w 1882 roku w Londynie przez Thomasa Edisona, a wytwarzana przez nią energia służyła do oświetlania ulic w brytyjskiej stolicy.

Węgiel szybko stał się dominującym źródłem energii - w latach 20. XX wieku stanowił niemal 100 proc. w brytyjskim miksie energetycznym, w pierwszej połowie lat 50. - ponad 90. proc., a jeszcze w latach 80. - ok. 70 proc.

O ile w 2010 roku z odnawialnych źródeł energii pochodziło zaledwie 7 proc. energii, to w pierwszej połowie 2024 roku udział ten wzrósł do ponad 50 proc., co stanowi nowy rekord.