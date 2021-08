Szczepienia w sklepach i supermarketach. Niemieckie sieci handlowe boją się lockdownu

Szczepienia w sklepach i supermarketach w Niemczech

Do tej pory 51,75 mln Niemców zostało zaszczepionych co najmniej jedną dawką szczepionki. "To zdecydowanie za mało, aby uniknąć czwartej fali. Dzięki ogólnokrajowej kampanii kilkanaście dużych sieci handlowych będzie zachęcać do szczepień" – informuje "Die Welt".